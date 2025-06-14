Игрок клуба РПЛ находится в Иране: «Как всe может быть хорошо, когда такое происходит?»

Полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад не может покинуть Иран из-за военных действий.
Ситуацию прокомментировал генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи.
Как всe может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», – сказал Газизов.
- В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный ракетно-бомбовый удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, в том числе ядерным.
- Иранцы ответили на атаку. Обмен ударами между странами продолжается.
Источник: «Чемпионат»