Игрок клуба РПЛ находится в Иране: «Как всe может быть хорошо, когда такое происходит?»

Полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад не может покинуть Иран из-за военных действий.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи.

Как всe может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», – сказал Газизов.