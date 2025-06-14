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  • Игрок клуба РПЛ находится в Иране: «Как всe может быть хорошо, когда такое происходит?»

Игрок клуба РПЛ находится в Иране: «Как всe может быть хорошо, когда такое происходит?»

Сегодня, 12:24
2

Полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад не может покинуть Иран из-за военных действий.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи.

Как всe может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», – сказал Газизов.

  • В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный ракетно-бомбовый удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, в том числе ядерным.
  • Иранцы ответили на атаку. Обмен ударами между странами продолжается.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Хоссейннеджад Мохаммаджавад Газизов Шамиль
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Комментарии (2)
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ewstaratow
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