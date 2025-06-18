Решение РФС по стыковым матчам за место в Первой лиге

Бюро исполкома РФС сообщило, что стыковые матчи между участниками группы «Золото» дивизиона А Второй лиги состоятся. За место в Первой лиге сыграют «Челябинск» и «Волгарь».

Бюро приняло два решения:

«1. Определить следующий состав участников стыковых (переходных) матчей за право участия во Всероссийском соревновании по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2025-2026 годов:

АНО «ФК «Челябинск»;

АНО «СФК «Волгарь».

2. Поручить президенту/генеральному секретарю РФС, с учетом мнения ФНЛ, утвердить даты и время проведения стыковых (переходных) матчей между командами АНО «ФК «Челябинск» и АНО «СФК «Волгарь», – говорится в сообщении.