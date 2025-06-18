Решение РФС по стыковым матчам за место в Первой лиге

Бюро исполкома РФС сообщило, что стыковые матчи между участниками группы «Золото» дивизиона А Второй лиги состоятся. За место в Первой лиге сыграют «Челябинск» и «Волгарь».
Бюро приняло два решения:
«1. Определить следующий состав участников стыковых (переходных) матчей за право участия во Всероссийском соревновании по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2025-2026 годов:
АНО «ФК «Челябинск»;
АНО «СФК «Волгарь».
2. Поручить президенту/генеральному секретарю РФС, с учетом мнения ФНЛ, утвердить даты и время проведения стыковых (переходных) матчей между командами АНО «ФК «Челябинск» и АНО «СФК «Волгарь», – говорится в сообщении.
- Согласно результататам турнира, «Челябинск» должен был сыграть в стыковых матчах с «Машуком-КМВ». Однако клуб из Пятигорска не был допущен до них из-за отстутствия соответствующей лицензии.
- Существовала вероятность, что «Челябинск» получит путевку в Первую лигу без участия в стыковых матчах. Однако в итоге РФС решил провести этот плей-офф и допустить к нему следующего претендента – «Волгарь».
- Изначально стыковые матчи были назначены на 18 и 21 июня, но теперь будут перенесены на другие даты.
Источник: официальный сайт РФС