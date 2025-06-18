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  • Селюк: «Если бы Станкович подписал Комличенко, то рядом с фото тренера надо было делать подпись: «Полный идиот»!»

Селюк: «Если бы Станкович подписал Комличенко, то рядом с фото тренера надо было делать подпись: «Полный идиот»!»

Сегодня, 09:03
16

Агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Николай Комличенко, который этим летом перешел из «Ростова» в «Локомотив», слабее, чем форвард «Зенита» Александр Соболев.

– По мне, так Соболев гораздо лучше, чем Комличенко, которого сейчас подписал «Локомотив». Хотя его представители в прессе начали разыгрывать карту, что наставник «Спартака» Станкович названивал форварду «Ростова», чтобы его подписать любой ценой.

– Думаете, не так?

Если бы Станкович подписал Комличенко, тогда рядом с фотографией сербского тренера надо было сделать подпись: «Полный идиот»!

– Это почему?

– Ну а как по-другому? Отдать 27-летнего Соболева и подписать почти 30-летнего Комличенко, который за десять последних матчей чемпионата РПЛ не забил ни одного мяча.

Да и вообще за минувший сезон отличался только в матчах с клубами, которые стояли на вылет: «Оренбургу» – три гола, «Ахмату» – два, «Факелу и «Пари НН» – по одному. Я даже наизусть помню… И «Спартак» вдруг очень сильно-сильно заинтересован в Комличенко.

– Не похоже на правду.

– Мы видим, что шла кампания по продаже этого форварда, в том числе и через его приглашение в сборную Карпина на последние матчи, участие в игре с Нигерией.

– Хотя не заслуживал?

– Да. Соболев лучше, чем Комличенко, он отличился в 27-м, 28-м и 29-м турах РПЛ. Но почему-то в сборной нашлось место не ему, а форварду «Ростова». Даже Дзюба, который бесплатно достался «Акрону», забил в чемпионате больше, чем новоиспеченный нападающий «Локомотива» [9 голов у Дзюбы против 7 у Комличенко].

  • 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
  • Петербургский клуб приобрел форварда у «Спартака» в августе прошлого года за 10 миллионов евро.
  • 29-летний Комличенко в минувшем сезоне провел 37 матчей за «Ростов», забил 9 голов, сделал 5 ассистов.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера форварда составила 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Комличенко Николай Соболев Александр Станкович Деян Селюк Дмитрий
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Комментарии (16)
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Янвapь 62
1750227119
Селюк - типичня подслеповатая хрюкающая Машка/Нюрка ! Так истошно визжать про Комличенко и при этом набрать в рот воды про Заболотного - это типичное свинячье лицемерие и двуличие. Позор хрякам
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andr45
1750227919
А какую надо сделать подпись на фотографии ГАЛАКТИОНОВА? «Полный идиот» или «Умнейший и хитрейший»?)
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Круче чем вареные яица
1750229171
Так эта надпись, рядом с фото, появилась сразу после его перехода в спартак.
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да помойка, да позор
1750230517
что то столетники стали отходить от празднования своих побед, вот и здесь болотные квакают, вы лучше лозунги на следущий юбилей готовте, ведь пять лет будете квакать
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subbotaspartak
1750233495
...Если бы Станкович подписал Комличенко, тогда рядом с фотографией сербского тренера надо было сделать подпись: «Полный идиот»!... Если бы... Но он не подписал, то кто идиот со своими предположениями?
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