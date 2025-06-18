Селюк: «Если бы Станкович подписал Комличенко, то рядом с фото тренера надо было делать подпись: «Полный идиот»!»

Агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий Николай Комличенко, который этим летом перешел из «Ростова» в «Локомотив», слабее, чем форвард «Зенита» Александр Соболев.

– По мне, так Соболев гораздо лучше, чем Комличенко, которого сейчас подписал «Локомотив». Хотя его представители в прессе начали разыгрывать карту, что наставник «Спартака» Станкович названивал форварду «Ростова», чтобы его подписать любой ценой.

– Думаете, не так?

– Если бы Станкович подписал Комличенко, тогда рядом с фотографией сербского тренера надо было сделать подпись: «Полный идиот»!

– Это почему?

– Ну а как по-другому? Отдать 27-летнего Соболева и подписать почти 30-летнего Комличенко, который за десять последних матчей чемпионата РПЛ не забил ни одного мяча.

Да и вообще за минувший сезон отличался только в матчах с клубами, которые стояли на вылет: «Оренбургу» – три гола, «Ахмату» – два, «Факелу и «Пари НН» – по одному. Я даже наизусть помню… И «Спартак» вдруг очень сильно-сильно заинтересован в Комличенко.

– Не похоже на правду.

– Мы видим, что шла кампания по продаже этого форварда, в том числе и через его приглашение в сборную Карпина на последние матчи, участие в игре с Нигерией.

– Хотя не заслуживал?

– Да. Соболев лучше, чем Комличенко, он отличился в 27-м, 28-м и 29-м турах РПЛ. Но почему-то в сборной нашлось место не ему, а форварду «Ростова». Даже Дзюба, который бесплатно достался «Акрону», забил в чемпионате больше, чем новоиспеченный нападающий «Локомотива» [9 голов у Дзюбы против 7 у Комличенко].