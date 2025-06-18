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Радимов отреагировал на трансфер Осипенко в «Динамо»

Сегодня, 08:38

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».

«Я прекрасно понимаю Осипенко, особенно с учетом его возраста. У тебя есть шанс перейти к тренеру, которого ты давно знаешь, с кем ты долго работал. Есть предложение от команды, которая намерена бороться за титул. В таких условиях можно и в деньгах потерять. Кстати, у Осипенко тоже нет титулов. Они с «Динамо» помогут друг другу», – сказал Радимов.

  • «Динамо» объявило о трансфере Осипенко 17 июня. Соглашение бело-голубых с 31‑летним защитником рассчитано до 2028 года с опциями продления до лета 2029 года и лета 2030‑го.
  • Ранее «Динамо» возглавил экс‑тренер «Ростова» Валерий Карпин.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Осипенко составляет 2,9 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Осипенко Максим Радимов Владислав
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