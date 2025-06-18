Радимов отреагировал на трансфер Осипенко в «Динамо»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».
«Я прекрасно понимаю Осипенко, особенно с учетом его возраста. У тебя есть шанс перейти к тренеру, которого ты давно знаешь, с кем ты долго работал. Есть предложение от команды, которая намерена бороться за титул. В таких условиях можно и в деньгах потерять. Кстати, у Осипенко тоже нет титулов. Они с «Динамо» помогут друг другу», – сказал Радимов.
- «Динамо» объявило о трансфере Осипенко 17 июня. Соглашение бело-голубых с 31‑летним защитником рассчитано до 2028 года с опциями продления до лета 2029 года и лета 2030‑го.
- Ранее «Динамо» возглавил экс‑тренер «Ростова» Валерий Карпин.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Осипенко составляет 2,9 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»