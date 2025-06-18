Аршавин высказался о будущем Гладышева в «Динамо»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил результативность нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева и предположил, какой будет его роль в команде в новом сезоне.

– Гладышев с Тюкавиным росли в «Динамо‑2», шли вместе. Тюкавин в какой‑то момент пошел вверх, а Гладышев проигрывал борьбу за место в составе – Макарову, Нгамале и так далее.

Когда Тюкавин травмировался, пришлось передвигать человека, плюс у Макарова заканчивался контракт. то ли Гладышев почувствовал уверенность, то ли, наоборот, он понял, что, как бы он ни сыграл, его, скорее всего, не поменяют. К нему пришло спокойствие.

Проблема, которая у него есть – он плохо реализовывает моменты. Это я сказал после матча, в котором он забил четыре мяча, все или почти все свои моменты реализовал.

Гладышев всегда был хорош, в последний отрезок он выстрелил и реализовал то, что у него было, но он раньше доходил и не забивал. А сейчас получилось забить. С «Зенитом» он вышел, мог решать дважды, один раз в угловой флаг пробил. Сейчас молодец, хороший отрезок проводит.

Он понимает, что, как бы он ни сыграл в эпизоде… Раньше думал, что если раз‑два ошибется, то опять сядет, его не выпустят. А тут вроде и выпустить некого, он играет спокойно. На легкости стало получаться. Он хорошо взаимодействовал с Бителло и Карраскалем.

Думаю, он начнет основным крайним нападающим в «Динамо» в следующем сезоне.

– Карпин умеет развивать таких игроков, мотивировать?

– Карпин вызвал Гладышева в сборную, он при нем забил, сейчас они опять встретятся, все отлично будет.

– После возвращения Тюкавина роль Гладышева поменяется?

– Все может быть. Просто задача Гладышева в том, чтобы, когда Тюкавин вернется, мы говорили не «Тюкавин и Гладышев», а «мы будем ждать, когда Тюкавин наберет свои кондиции».