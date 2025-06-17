Семин – о результатах «Локомотива»: «Нас за такое увольняли»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах московской команды в сезоне-2024/25.

– Я не хочу подводить итог. Я же не знаю, какие у «Локомотива» задачи. По мне, у клуба должна быть одна задача – борьба за чемпионское звание.

Странно слышать, когда говорят: «Мы готовим для кого-то игроков» или что пятое-шестое место – это нормально. Нас за пятое или шестое место увольняли.

– Зато в «Локомотиве» играет много россиян. Плюс?

– Чтобы не ругали? Играть должны самые сильные. Талант всегда найдeт себе дорогу, как и воспитанники. Нельзя искусственно открывать место игрокам ни для агентов, ни для принципа, что должны играть только свои.

«Атлетик» из Бильбао давно этот принцип закончил – стали более узнаваемыми и начали попадать в еврокубки с переполненным стадионом.

А если готовишь футболистов для кого-то, ничего не выиграешь.