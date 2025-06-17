Заявление «Рубина» о сорвавшемся трансфере Даку в «Зенит»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала комментарий по поводу будущего Мирлинда Даку.

«По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта.

Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные сборные, присоединится к «Рубину» на летних сборах», – говорится в заявлении казанцев.