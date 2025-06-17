Губерниев отреагировал на обвинения Карпина в адрес «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансные слова Валерия Карпина.

Тренер обвинил федеральный телеканал в дискредитационной кампании против него.

Речь идет о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России.

«Стыдно футбольным комментаторам не знать, кто запустил акцию на «Матче» против Карпина. Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец!

Как инициатор и идейный вдохновитель кампании супротив Карпина приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. «Громко» или «Все на Матч», там будет ярко и динамично!

Звездюлей отвесим всем. Георгич, приходите. Валера, верю!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.