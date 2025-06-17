Реакция Генича на обвинения Карпина в адрес «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на резонансные слова Валерия Карпина.

Тренер обвинил федеральный телеканал в дискредитационной кампании против него.

Речь идет о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России.

«Ого! Вот это новости!;))) Как сотрудник «Матч ТВ» ответственно заявляю: впервые слышу, что на канале запустили какую-то акцию против совмещения постов Карпина.

Может, мимо меня как-то прошло, а?» – написал Генич в своем телеграм-канале.