Шнякин ответил Карпину на обвинения в адрес «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на резонансные слова Валерия Карпина.

Тренер обвинил федеральный телеканал в дискредитационной кампании против него.

Речь идет о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России.

«*** [блин], что? Может, я в отпуске на даче, в лесу, у водохранилища, с дочками своими засиделся. Без хорошего инета.

Но такую фигню слышу впервые: «Матч ТВ централизованно критикует совмещение Карпина».

Как комментатор «Матч ТВ», ответственно заявляю: не вижу никаких проблем в совмещении Карпина.

Более того, мне не кажется, что будут какие-то грандиозные трудности, если сборная вернется в официальные турниры, а Георгич застрянет в вандаммовском шпагате между двух стульев:

1) Карпин умеет жить работой, кайфует от этого, он биоробот, к тому же высвободится энергия без ростовских логистических страданий;

2) за годы работы со сборной он изучил воооообще всех россиян, которые бегут и не спотыкаются. Хотя с теми, кто спотыкается, тоже поработал;

3) все, что связано с ван Даммом – исторически матчтвшное;

4) ок-ок, все равно «Динамо» не даст совмещать. Но повторюсь: лично я не был бы против», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.