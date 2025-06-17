Семин признался, что переживает за «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин сохраняет симпатию к клубу.

«Молодые годы не забудешь – «Спартак» меня впервые привeз в Москву. Мы много боролись с ними, когда был Олег Романцев. С Олегом Ивановичем встречаемся – он сильно переживает за «Спартак». Раз он переживает, то и я переживаю в какой-то момент.

«Спартак» был близок, что-то должно было поменяться. Такие хорошие эмоции, много качественных матчей, но в концовке сезона не получилось. Значит, надо разобраться. Думаю, один из факторов – подготовка ко второй части сезона. Наверное, тренер не особенно правильно провeл эту подготовку. Месяц отпуска и два месяца подготовки – в Европе такого никогда не было. «Спартак» всe проиграл на последнем отрезке, а «Краснодар» – наоборот. Но отдельные матчи «Спартака» были яркие», – сказал Сeмин.