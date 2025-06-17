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Семин признался, что переживает за «Спартак»

Вчера, 12:32
12

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин сохраняет симпатию к клубу.

«Молодые годы не забудешь – «Спартак» меня впервые привeз в Москву. Мы много боролись с ними, когда был Олег Романцев. С Олегом Ивановичем встречаемся – он сильно переживает за «Спартак». Раз он переживает, то и я переживаю в какой-то момент.

«Спартак» был близок, что-то должно было поменяться. Такие хорошие эмоции, много качественных матчей, но в концовке сезона не получилось. Значит, надо разобраться. Думаю, один из факторов – подготовка ко второй части сезона. Наверное, тренер не особенно правильно провeл эту подготовку. Месяц отпуска и два месяца подготовки – в Европе такого никогда не было. «Спартак» всe проиграл на последнем отрезке, а «Краснодар» – наоборот. Но отдельные матчи «Спартака» были яркие», – сказал Сeмин.

  • Форвард был в «Спартаке» в 1965-1967 годах.
  • Семин – автор 1-го еврокубкового гола в истории «Спартака».
  • Будучи тренером, Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
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Комментарии (12)
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VVM1964
1750153438
Как бы то ни было, за Спартак переживает наибольшее количество !!! Взять хотя бы бомбардир - тема Спартака тут волнует АБСОЛЮТНОЕ большинство пользователей, причем САМЫЕ "ВЗВОЛНОВАННЫЕ" болеют якобы за другие клубы - взять хотя бы Клинера, Аларма или собачьего доктора, без них ни одна новость про Спартак не обходится !!! )))...
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Константин-Шапкин-google
1750154705
Это нормально. Палыч как и Иваныч переживают в целом за наш футбол. И конечно за Спартак
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BarStep
1750159289
Когда мне будет годков как уважаемому Юр Палычу., тож наверное всплакну в сторону Спартак М… Как никак земляки всё же :)
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...короче
1750161461
..."Шпалыча не проведёшь! Шпалыч, он сердцем чует!"(с)/адаптация/...
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да помойка, да позор
1750163436
шпалыч, за кабанов проценто 60 в стране переживают, это не болото из питера, а настоящая команда и столетие не переносила, как было так и было
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FWSPM
1750164715
да как лошар нестолетних в Москве размазали это был эпик! до сих пор офсайды проверяют
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April- 1969
1750192428
Семина и Романцева считаю Великими людьми и тренарми, прибавлю к ним, без стеснения Лобановского с Бесковым!!!!
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