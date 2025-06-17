Карпина призвали покинуть сборную России: «Не говорите потом, что я вас не предупреждал»

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов посоветовал главному тренеру Валерию Карпину покинуть сборную России.

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Добрый день, Валерий Георгиевич!

Уже несколько дней вы совмещаете посты главного тренера в сборной России и своем новом клубе – московском «Динамо». Ради него, вероятно, вы бросили «Ростов» ровно за неделю до начала весенней части сезона РПЛ-2024/25. Предполагая (а может, и зная), что увольнение Марцела Лички – это вопрос времени, и к лету он точно будет решен.

Правды в этом вопросе мы вряд ли узнаем, но факт остается фактом. Вы спокойно пересидели весну, под вашим руководством национальная команда разгромила в марте великие и ужасные сборные Гренады и Замбии с общим счетом 10:0, скатала достойную ничью с Нигерией и «на десерт» разобралась с Беларусью. А как вы после матча в Минске отбивались от провокационных вопросов журналистов про московское «Динамо»… Любой актер вам бы позавидовал.

Теперь давайте вспомним, как вы уходили из «Ростова». Тогда вы объяснили свое решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной.

Простите, Валерий Георгиевич, а для чего?! На секунду, конечно, мы все подумали, что ФИФА и УЕФА сейчас будут нас возвращать (ну а что?). У себя в телеграм-канале я провел опрос для подписчиков, где собрал все возможные версии вашего ухода. Победила та, что была про возможное возвращение сборной на международные турниры. Забавно, что среди вариантов уже тогда был «отдохнуть перед приходом в «Динамо» летом», но он стал лишь четвертым по популярности (из шести). А оно вот как оказалось.

Согласитесь, забавно говорить о желании «полностью посвятить себя главной команде страны», когда ситуация никак не изменилась. Выходит, что вы нас всех просто обманул?! Или же сами стал жертвой большого обмана, во что верится меньше... Видимо, решили перестраховаться, чтобы не уходить в «Динамо» из «Ростова» с не самыми лучшими результатами. А то не поймут... А так, можно сказать, ушли на пИке. И хорошо еще, что команда после этого не угодила в пикЕ.

Еще и «бонусом» перекинули вам в «Динамо» защитника Максима Осипенко. А до этого был Данил Глебов. И то ли еще будет…

Конечно, мы все прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказался российский футбол, но это не повод сидеть на двух стульях.

В новости о вашем назначении «Динамо» поблагодарило РФС за согласие на совмещение постов. При этом в службе коммуникаций РФС отметили, что сборная – приоритет.

Получается, что если в ближайшее время сборную вернут на международную арену, то вы бросите и «Динамо»? Как-то некрасиво получится, Валерий Георгиевич...

Но это еще полбеды.

Многие жаловались, что при совмещении постов в сборной и «Ростове» (и даже после ухода из клуба) вы по максимуму подтягиваете знакомых по клубной работе игроков в сборную. При этом, как казалось, не все из них подходили под критерий «сильнейший российский футболист на данный момент». Например, на июньские матчи вы вызвали сразу пять игроков «Ростова»: защитников Илью Вахания, Виктора Мелехина и Максима Осипенко, полузащитника Кирилла Щетинина и нападающего Николая Комличенко.

А главное – вопрос амбиций. Забавно, что вы пришли в команду, которая не выиграла ни одного трофея с 1995 года (тогда «Динамо» завоевало Кубок России). А вам, как помним трофеи, по всей видимости, тоже не нужны. Ведь у вас же их и нет. Идеальный мэтч!

А то, что вам трофеи не нужны, не я придумал. Вы сами об этом сказали, причем, совершенно недавно.

Перед матчем с Нигерией вам задали такой вопрос: «Пример Сафонова важен другим игрокам, когда можно уехать и в первый сезон можно выиграть четыре трофея?». На что вы ответили: «Для меня не показатель».

Перефразируя классика: «У нас футбол в чем заключается, в завоевании трофеев, что ли, или в чем?». Действительно, откуда вам знать...

Уважаемый Валерий Георгиевич, пока не поздно, покиньте сборную России. И не говорите потом, что я вас не предупреждал», – написал журналист Михайлов.