Канчельскис обвинил РФС в издевательстве над футболом

Андрей Канчельскис осудил выбор последнего участника следующего розыгрыша РПЛ.

«Химки» не получили лицензию и были исключены из Премьер-лиги.

Вместо подмосковного клуба остался «Пари НН», который сохранил прописку в высшем дивизионе, несмотря на поражение от «Сочи» в стыках.

Такое решение приняло бюро исполкома РФС.

«Как это может быть справедливо? Они вылетели. Получается, нарушение спортивного принципа.

Заходят все, кому не лень. По принципу: захотели – этих запустили, захотели – этих не запустили. Такой принцип, что ли? А где же справедливость, где же спортивный принцип? Ужас, безобразие.

Люди бьются, борются, выходят на поле, переживают, сражаются. Что это за отношение? Издевательство над футболом. Просто позор и ужас какой‑то. Как можно такое допустить?

К сожалению, такое происходит у нас. Все выдумывают, изобретают велосипед, который уже давно изобрели, но у нас все хотят кого‑то удивить, сами себя удивляют. Я не понимаю, как так можно?

Вы в начале сезона распишите всe: кто выходит или не выходит. Зачем играть тогда? И команды не будут играть, тратить нервы, деньги, ездить в поездки, ничего не будет.

Потому что всe нормально, расписали, и всe. Давайте так делать сразу, будет великолепно. Просто издевательство», – сказал Канчельскис.