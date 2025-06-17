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Канчельскис обвинил РФС в издевательстве над футболом

Сегодня, 01:18
11

Андрей Канчельскис осудил выбор последнего участника следующего розыгрыша РПЛ.

  • «Химки» не получили лицензию и были исключены из Премьер-лиги.
  • Вместо подмосковного клуба остался «Пари НН», который сохранил прописку в высшем дивизионе, несмотря на поражение от «Сочи» в стыках.
  • Такое решение приняло бюро исполкома РФС.

«Как это может быть справедливо? Они вылетели. Получается, нарушение спортивного принципа.

Заходят все, кому не лень. По принципу: захотели – этих запустили, захотели – этих не запустили. Такой принцип, что ли? А где же справедливость, где же спортивный принцип? Ужас, безобразие.

Люди бьются, борются, выходят на поле, переживают, сражаются. Что это за отношение? Издевательство над футболом. Просто позор и ужас какой‑то. Как можно такое допустить?

К сожалению, такое происходит у нас. Все выдумывают, изобретают велосипед, который уже давно изобрели, но у нас все хотят кого‑то удивить, сами себя удивляют. Я не понимаю, как так можно?

Вы в начале сезона распишите всe: кто выходит или не выходит. Зачем играть тогда? И команды не будут играть, тратить нервы, деньги, ездить в поездки, ничего не будет.

Потому что всe нормально, расписали, и всe. Давайте так делать сразу, будет великолепно. Просто издевательство», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Пари НН Канчельскис Андрей
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Комментарии (11)
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The only one
1750113795
вот тут с ним я полностью согласен. прогнившее полностью руководство рфс - позорище.
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boris63
1750120432
Это не издевательство, это позорище РФС, развели блат и коррупцию.
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subbotaspartak
1750123164
Ещё стыки между НН и Уралом? Твои предложения в сложившейся ситуации, а не базар..
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Дубина
1750133344
Позорники РФС!!!
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Тинез Розоп
1750134700
Интересно почему не Оренбург? Надоел Газпрому?…
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bashnat013
1750136638
РФС надо разобраться с этим ,потому что Пари нн дали взятку РФС а иначе как так получилось
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cska1948
1750139870
С самого начала РФС заявило, что определится с клубом, который займёт место «Химок». Обратите внимание, не завоюет в спортивной борьбе, а ЗАЙМЁТ. «Химки» по результатам выступления в РПЛ сохранили своё место в Высшем дивизионе. Значит, команда, которая должна занять, а не завоевать место «Химок» в РПЛ, должна была АВТОМОТИЧЕСКИ занять место «Химок». Но РФС устроил цирк с конями! Ещё до начала стыковых матчей было принято решение, КТО будет играть в РПЛ. Поэтому «Уралу» не засчитали ПРАВИЛЬНЫЙ гол в ворота «Ахмата», а «Пари НН» с нужным для «Сочи» счётом проиграл сочинцам. А Канчельскис рассуждает о каком-то спортивном принципе. Которого в нашем футболе в принципе НЕТ!
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k611
1750143772
Пари НН изначально было выше по турнирной таблице. Зная о ситуации с Химками, стыки должны были играть Ахмат и Оренбург.
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Каратель помойников
1750148149
Очнулся Канчельскис..что,газовые деньги закончились? Гнать нах всю эту газовую кодлу из РФС и тогда не будет всяких непоняток
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