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  • Радимов объяснил, почему он против назначения Карпина в «Динамо»

Радимов объяснил, почему он против назначения Карпина в «Динамо»

Сегодня, 01:00
5

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Объективно говоря, я против. Когда Валера работал в «Ростове», нельзя было говорить, что это конкурент в борьбе за призовые места, при всем уважении.

В «Динамо» немного другая ситуация. Клуб с традициями, финансовая база хорошая.

Приглашение Осипенко – почему он выбирает «Динамо», а не какую‑то другую команду, – потому что ему хорошо известны требования Валерия Георгиевича.

Даже если это не так, все равно косвенно тень будет бросать на «Динамо», что преференции у Валерия Георгиевича из сборной существуют.

В этом плане этого не хотелось бы. Чтобы все были более‑менее в равных условиях», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Радимов Владислав
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Комментарии (5)
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The only one
1750113921
Буланов(а) против? А кому интересно это мнение?
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шахта Заполярная
1750115013
Радимов. А чем Валера лучше меня, я тоже хотел динаму потренировать
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subbotaspartak
1750123304
Это ты тень на плетень наводишь...
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В "Спартаке" играют прост
1750136550
Интересно, а Танька против?
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Каратель помойников
1750148417
Буланиху душит жаба..налейте алкашу,пусть успокоится
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