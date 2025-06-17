Радимов объяснил, почему он против назначения Карпина в «Динамо»

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Объективно говоря, я против. Когда Валера работал в «Ростове», нельзя было говорить, что это конкурент в борьбе за призовые места, при всем уважении.

В «Динамо» немного другая ситуация. Клуб с традициями, финансовая база хорошая.

Приглашение Осипенко – почему он выбирает «Динамо», а не какую‑то другую команду, – потому что ему хорошо известны требования Валерия Георгиевича.

Даже если это не так, все равно косвенно тень будет бросать на «Динамо», что преференции у Валерия Георгиевича из сборной существуют.

В этом плане этого не хотелось бы. Чтобы все были более‑менее в равных условиях», – заявил Радимов.