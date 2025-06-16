В «Крыльях Советов» прокомментировали новость о 10 игроках на тренировке

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян отреагировал на информацию о проблемах с составом.

Сообщалось, что сегодня на тренировке самарской команды было всего 10 футболистов.

Из-за этого может уйти главный тренер Магомед Адиев, назначенный 10 дней назад.

– Сегодня была установочная встреча, легкая тренировка, на которой собрались все ребята, которые должны были прилететь в первую очередь.

У нас сформирован костяк. В ближайшее время вся команда будет собрана на базе. Все, что пишут про 10 футболистов на тренировке, – не совсем достоверная информация.

Что касается банка «Солидарность», это наш ключевой партнер, с которым мы сотрудничаем. Он нас поддержал в самый сложный период. У нас доверительные отношения.

– Получается, еще не все футболисты прилетели?

– Конечно. У нас еще есть легионеры, которые летят из дальних стран. Нужно время, чтобы они собрались на базе.

– Клуб будет рассматривать тех футболистов, у которых закончились арендные соглашения?

– С некоторыми из них мы ведем переговоры.

– Была информация, что из-за такого количества игроков в команде Магомед Адиев может покинуть «Крылья». Так ли это?

– Мы поддерживаем максимально Магомеда Мусаевича. Большое уважение, что человек занимается своим любимым делом и сконцентрирован на работе, несмотря на информационный шум.