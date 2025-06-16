Заявление «Пари НН» после сохранения места в РПЛ

Пресс-служба «Пари НН» выпустила заявление по поводу сохранения клубом места в РПЛ.

«Пятый сезон в РПЛ!

Долгожданные новости! «Пари Нижний Новгород» сохранил своe место в элитном дивизионе российского футбола!

Уже через месяц с небольшим мы возьмем старт в пятом сезоне Мир РПЛ. Дорогие болельщики, увидимся совсем скоро!» – написали нижегородцы.