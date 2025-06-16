Заявление «Пари НН» после сохранения места в РПЛ

Пресс-служба «Пари НН» выпустила заявление по поводу сохранения клубом места в РПЛ.
«Пятый сезон в РПЛ!
Долгожданные новости! «Пари Нижний Новгород» сохранил своe место в элитном дивизионе российского футбола!
Уже через месяц с небольшим мы возьмем старт в пятом сезоне Мир РПЛ. Дорогие болельщики, увидимся совсем скоро!» – написали нижегородцы.
- «Пари НН» в стыковых матчах проиграл «Сочи».
- Команду сегодня возглавил белорус Алексей Шпилевский.
- Новый сезон РПЛ стартует примерно 19 июля.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»