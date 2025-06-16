В «Ростове» высказались о ситуации с Альбой

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что доволен работой главного тренеры команды Джонатана Альбы. Испанец также является тренером-аналитиком в сборной России.

– Вы довольны работой Альбы? Не предлагали ли ему сфокусироваться только на клубе?

– Да, доволен. Джонатан Альба – главный тренер «Ростова». Я считаю, что тренерским штабом Альбы была проведена очень качественная работа и высоко оценил результаты этой работы по итогам второй части сезона

По поводу совмещения: сборная России – это главная команда страны, у Джонатана есть контракт с РФС. Мы довольны, что специалисты тренерского штаба «Ростова» востребованы на таком высоком уровне.