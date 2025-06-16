Пономарев оценил кандидатуру Слуцкого для ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что красно-синим не нужно приглашать на пост главного тренера Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий не нужен в ЦСКА. Когда он пришел к армейцам, команда уже была сформирована, готова, чтобы занять хорошие позиции в чемпионате. Так что Слуцкого уже больше нельзя брать, его и не позовут. Он и так далеко, в Китае. И его команда не так хорошо выступает там, они не могут взять чемпионство.

Я бы пригласил Сергея Игнашевича, который работал в «Балтике», и Черчесова, в конце концов.

Вот ЦСКА! Чего вы зацикливаетесь на иностранцах? Ну сколько можно иностранцев? Что у нас ребята хуже, что ли? Нет, конечно. Так что надо своими резервами пользоваться.

Я удивлeн, что армейцы опять нарываются на неприятности. Будем волочиться опять на пятом же месте с такими тренерами», – сказал Пономарев.