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Пономарев оценил кандидатуру Слуцкого для ЦСКА

Сегодня, 08:54
6

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что красно-синим не нужно приглашать на пост главного тренера Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий не нужен в ЦСКА. Когда он пришел к армейцам, команда уже была сформирована, готова, чтобы занять хорошие позиции в чемпионате. Так что Слуцкого уже больше нельзя брать, его и не позовут. Он и так далеко, в Китае. И его команда не так хорошо выступает там, они не могут взять чемпионство.

Я бы пригласил Сергея Игнашевича, который работал в «Балтике», и Черчесова, в конце концов.

Вот ЦСКА! Чего вы зацикливаетесь на иностранцах? Ну сколько можно иностранцев? Что у нас ребята хуже, что ли? Нет, конечно. Так что надо своими резервами пользоваться.

Я удивлeн, что армейцы опять нарываются на неприятности. Будем волочиться опять на пятом же месте с такими тренерами», – сказал Пономарев.

  • ЦСКА остался без главного тренера после ухода Марко Николича в АЕК.
  • По данным «Спорт-Экспресса», основным претендентом на этот пост в российском клубе является швейцарец Фабио Челестини.
  • Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА в 2009–2016 годах.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Слуцкий Леонид Пономарев Владимир
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Комментарии (6)
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Сергей-Иванов-vkontakte
1750055397
Правильно он Черчесова и слово конец сказал вместе, так как если не дай бог если бы там в клубе до конца с ума все бы посходили и его бы назначили бы, то это бы точно был конец ЦСКА!!!
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boris63
1750058011
Ну, думаю Слуцкий и сам не пойдет, даже если вдруг и позовут, Леню и в Китае не плохо кормят. А вот на счёт Игнашевича я согласен, пора Гинеру дать возможность Серёге проявить себя.
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bratskij
1750063831
Качеля не нужен от слова совсем.
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Gwynbleidd
1750063973
Понамарев просто обиженный старик, чё к нему прицепились? Слуцкий, как был лучшим русским тренером, так и остался, другое дело, что он вряд ли бросит Шанхай не выиграв с ним золото...
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