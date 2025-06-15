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Реакция Аршавина на назначение Карпина в «Динамо»

Вчера, 21:58
5

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что руководители «Динамо» нацелены на борьбу за трофеи и сразу начнут требовать результата с нового главного тренера Валерия Карпина.

И он, и руководство «Динамо», мне кажется, ждут чемпионства. Иначе бы его не приглашали, не выдергивали из сборной. Все, что «Динамо» старается сделать, – подписать Осипенко, Сергеева, говорит о том, что [в клубе] ставят на карту в следующем сезоне если не чемпионство, то Кубок выиграть.

– Когда начнут требовать результат?

– Сразу, думаю, много времени давать не будут. На один год Карпин не стал бы подписывать контракт. Легко тренеры сами расторгают контракты, их убирают. Никогда срок контракта не являлся причиной, чтобы его не разорвать и не отправить в отставку тренера.

Думаю, у Карпина в целом будет получаться. Единственное, что амбиции «Динамо» возросли. С этим связана и отставка Лички, назначение Карпина. «Динамо» как клуб вырос за последние годы. Они в 2024 году упустили чемпионство, потом витало в воздухе – думали, что в этом году будет не хуже, получилось по результату хуже, сразу отставка [Марцела Лички].

Назначение тренера сборной и, скорее всего, приобретение игроков сборной России говорит о том, что руководители «Динамо» настроены только на борьбу за первое место.

  • 56-летний Карпин подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный до лета 2028 года.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • В прошлом сезоне «Динамо» заняло 5-е место в РПЛ.
  • Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера бело-голубых 1 мая. До конца сезона и.о. главного тренера был Ролан Гусев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Аршавин Андрей
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Комментарии (5)
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erybov1965
1750017727
По крайней мере видна хоть какая-то логика.Чего пока не могу сказать о Спартаке.
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neveldomha
1750018539
Что можно ждать от этого убожества? Их имели и будут иметь все, кому не лень Более того, они даже сами себя имеют.
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