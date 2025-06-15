Сергеев принял решение, в какой клуб перейдет

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев настроен перейти в «Динамо». Он должен оказаться в московском клубе в ближайшее время. При этом игрок заранее отказался от перехода в «Зенит».
«Иван мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным, с кем у них сложились хорошие отношения в сборной.
В Питере для Сергеева места нет (там и так четыре форварда вместе с Даку), а «Сочи» команда уровня «Крыльев», только в Самаре ему все привычно и понятно.
С учетом возраста, вариант с «Динамо» – это последний шанс для Сергеева на большой контракт и команду с задачами.
Вдобавок еще полгода единственным конкурентом для него будет Маухуб. Ну а когда вернется Тюкавин – будут делить время, Ваня это умеет», – написал журналист Иван Карпов.
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крыльев Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Ранее Карпов сообщил, что «Динамо» отправило официальное предложение о покупке Сергеева за 350 миллионов рублей, но «Зенит», который имеет право первоочередного выкупа игрока, может сорвать переход форварда к конкуренту.