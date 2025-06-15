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Сергеев принял решение, в какой клуб перейдет

Вчера, 19:13
7

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев настроен перейти в «Динамо». Он должен оказаться в московском клубе в ближайшее время. При этом игрок заранее отказался от перехода в «Зенит».

«Иван мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным, с кем у них сложились хорошие отношения в сборной.

В Питере для Сергеева места нет (там и так четыре форварда вместе с Даку), а «Сочи» команда уровня «Крыльев», только в Самаре ему все привычно и понятно.

С учетом возраста, вариант с «Динамо» – это последний шанс для Сергеева на большой контракт и команду с задачами.

Вдобавок еще полгода единственным конкурентом для него будет Маухуб. Ну а когда вернется Тюкавин – будут делить время, Ваня это умеет», – написал журналист Иван Карпов.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крыльев Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Ранее Карпов сообщил, что «Динамо» отправило официальное предложение о покупке Сергеева за 350 миллионов рублей, но «Зенит», который имеет право первоочередного выкупа игрока, может сорвать переход форварда к конкуренту.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Зенит Сергеев Иван
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Комментарии (7)
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Интерес
1750008147
А "Динамо" в курсе?Хотя да,там же Валера.
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vovinho11
1750009739
Не Динамо, а гадюшник. Валера террариум развёл
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Cleaner
1750012986
Динамо - КОМАНДА С ЗАДАЧАМИ? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Г А И
1750057611
Иван прекрасно сыграл оттянутым напом за сборную. Карпин и в Динамо ипользует его на этой позиции. Конкуренции ни Тюкавину, ни Гладышеву составлять он не будет.
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