Сергеев принял решение, в какой клуб перейдет

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев настроен перейти в «Динамо». Он должен оказаться в московском клубе в ближайшее время. При этом игрок заранее отказался от перехода в «Зенит».

«Иван мечтает попасть в клуб с амбициями и поработать с Карпиным, с кем у них сложились хорошие отношения в сборной.

В Питере для Сергеева места нет (там и так четыре форварда вместе с Даку), а «Сочи» команда уровня «Крыльев», только в Самаре ему все привычно и понятно.

С учетом возраста, вариант с «Динамо» – это последний шанс для Сергеева на большой контракт и команду с задачами.

Вдобавок еще полгода единственным конкурентом для него будет Маухуб. Ну а когда вернется Тюкавин – будут делить время, Ваня это умеет», – написал журналист Иван Карпов.