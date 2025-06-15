Канчельскис высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис выразил отношение к совмещению главным тренером сборной России Валерием Карпиным работы в национальной команде и московском «Динамо».
– Справится ли Карпин с совмещением «Динамо» и сборной?
– В конце сезона посмотрим. Результат будет – посмотрим. Не будет – руководители будут делать выводы, это их обязанности. Говорить не о чем, можем только пожелать удачи.
– Как вы отнесетесь к совмещению работы в клубе и в сборной?
– Отрицательно. Думаю, что тренер должен заниматься или конкретно сборной, или клубом. У нас такая ситуация, что можно и совмещать. Но я считаю, что это неправильно, потому что практически ни в одной стране мира не совмещают. Поэтому и у нас должны тоже [не совмещать]. Или мы отличаемся от них чем‑то? Поэтому я считаю, что нужно заниматься или в клубе, или в сборной. Это будет правильно.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- 13 июня 56-летний Карпин был назначен главным тренером «Динамо».