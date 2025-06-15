Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Канчельскис высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Вчера, 18:22

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис выразил отношение к совмещению главным тренером сборной России Валерием Карпиным работы в национальной команде и московском «Динамо».

– Справится ли Карпин с совмещением «Динамо» и сборной?

– В конце сезона посмотрим. Результат будет – посмотрим. Не будет – руководители будут делать выводы, это их обязанности. Говорить не о чем, можем только пожелать удачи.

– Как вы отнесетесь к совмещению работы в клубе и в сборной?

– Отрицательно. Думаю, что тренер должен заниматься или конкретно сборной, или клубом. У нас такая ситуация, что можно и совмещать. Но я считаю, что это неправильно, потому что практически ни в одной стране мира не совмещают. Поэтому и у нас должны тоже [не совмещать]. Или мы отличаемся от них чем‑то? Поэтому я считаю, что нужно заниматься или в клубе, или в сборной. Это будет правильно.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • 13 июня 56-летний Карпин был назначен главным тренером «Динамо».

Еще по теме:
Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо 5
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Каннаваро в ЦСКА 4
Канчельскису смешно от предстоящего матча Беларусь – Россия: «Игра будет в одни ворота» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Бр Динамо Россия Канчельскис Андрей Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо Мх» вернуло своего игрока из армии
16:19
1
Пиняев с девушкой проводят отпуск в Европе и ругают местных
15:30
4
Стал известен автомобиль 78-летнего Семина
15:22
3
Зачем Роналду продал свой «Золотой мяч»? История самого благородного поступка в карьере
15:05
1
Шапи призвал поставить прижизненный памятник Галицкому
14:56
4
Раскрыта зарплата Заболотного в «Спартаке»
14:41
7
На Зиньковского появился еще один претендент в РПЛ
14:20
Кузнецов выступил против нового тренера ЦСКА
14:10
2
ВидеоЖесткий подкат Бонуччи против девушки в благотворительном матче
13:53
2
Размышляющая над трансфером в «Фенербахче» семья Кисляка побывала в Стамбуле
13:45
9
Все новости
Все новости
Видео«Спартак» поздравил Штранцля с днем рождения, вспомнив его победный гол «Зениту»
15:47
Чинквини – о Жерсоне в «Зените»: «Трансфер европейского топ-уровня»
15:12
2
Орлов призвал болельщиков уважать Дзюбу
14:29
3
На Зиньковского появился еще один претендент в РПЛ
14:20
Кузнецов выступил против нового тренера ЦСКА
14:10
2
Размышляющая над трансфером в «Фенербахче» семья Кисляка побывала в Стамбуле
13:45
9
«Локомотиву» запретили регистрировать новичков – выступление Комличенко за команду под угрозой
13:28
6
Реакция агента Батракова на подозрения игрока в ставках
12:39
7
Аршавин сказал, сколько Акинфеев сможет играть за ЦСКА после продления контракта с Торопом
12:37
5
Селюк предсказал коллапс в «Зените» с переходом Даку
12:30
4
⚡️ Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать (Mash)
12:25
15
В «Ростове» высказались о ситуации с Альбой
12:20
4
Орлов – о назначении Карпина в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги»
12:07
14
Названа сумма, которую ЦСКА хочет получить за Кисляка
11:59
3
Аршавин высказался об отъезде Батракова в Европу
11:45
Губерниев предложил кандидатов на пост главного тренера ЦСКА: «Свободны Мостовой, Черчесов»
11:30
4
Орлов – о последствиях трансфера Даку: «Надо выгнать из «Зенита» двух нападающих»
11:21
7
В «Ростове» ответили на вопрос о сумме трансфера Осипенко в «Динамо»
11:13
2
Аршавин оценил возможный переход Заболотного в «Спартак»
10:45
7
Фото«Краснодар» оформил трансфер защитника
10:29
3
Агент Барбоза оценил возможности «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов евро
10:19
3
Самедов рассказал, где будет работать после вылета «Факела»
10:12
Фото«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
09:57
1
Березовский сказал, что будет мотивировать «Зенит» в новом сезоне
09:33
3
Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Пиняев может уйти из клуба, как Глушаков
09:26
Попов назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ: «Талалаеву и Кононову будет тяжело»
09:03
2
Пономарев оценил кандидатуру Слуцкого для ЦСКА
08:54
6
Аршавин отреагировал на информацию о переходе Кисляка в «Фенербахче»
08:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 