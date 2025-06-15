ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге

ФНЛ объявила, что согласно регламенту проведения соревнований в переходных матчах за место в Первой лиге могут играть только команды, обладающие лицензией РФС-2. Лига заявила, что ожидает от Департамента лицензирования РФС официальной информации о прохождении клубами процедуры лицензирования.

«14 июня завершился второй этап LEON-Второй лиги А в группе «Золото» сезона-2024/2025. По итогам первенства стали известны участники возможных переходных матчей за право выступать в Первой лиге в сезоне-2025/26.

Согласно регламенту LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион А» сезона 2024-2025 годов участниками переходных матчей стала команда, которая по итогам первого этапа группы «Золото» заняла первое место и команда, которая по итогам второго этапа соревнования в группе «Золото» заняла третье место в турнирной таблице.

Таким образом, возможные переходные матчи пройдут между ФК «Челябинск» и ФК «Машук-КМВ».

Расписание переходных матчей, LEON-Вторая Лига А 2024-2025, группа «Золото» (в случае их проведения):

18 июня

«Машук-КМВ» – «Челябинск»;

22 июня

«Челябинск» – «Машук-КМВ».

Согласно пункту 3.17 действующего регламента участниками переходных матчей после завершения второго этапа соревнования в группе «Золото» могут быть только команды, которые получили лицензию РФС-2 на сезон 2025-2026 годов в Первой лиге.

Футбольная национальная лига ожидает от Департамента лицензирования РФС официальной информации о прохождении футбольными клубами процедуры лицензирования», – говорится в сообщении.