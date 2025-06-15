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ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге

Вчера, 16:30
4

ФНЛ объявила, что согласно регламенту проведения соревнований в переходных матчах за место в Первой лиге могут играть только команды, обладающие лицензией РФС-2. Лига заявила, что ожидает от Департамента лицензирования РФС официальной информации о прохождении клубами процедуры лицензирования.

«14 июня завершился второй этап LEON-Второй лиги А в группе «Золото» сезона-2024/2025. По итогам первенства стали известны участники возможных переходных матчей за право выступать в Первой лиге в сезоне-2025/26.

Согласно регламенту LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион А» сезона 2024-2025 годов участниками переходных матчей стала команда, которая по итогам первого этапа группы «Золото» заняла первое место и команда, которая по итогам второго этапа соревнования в группе «Золото» заняла третье место в турнирной таблице.

Таким образом, возможные переходные матчи пройдут между ФК «Челябинск» и ФК «Машук-КМВ».

Расписание переходных матчей, LEON-Вторая Лига А 2024-2025, группа «Золото» (в случае их проведения):

18 июня

«Машук-КМВ» – «Челябинск»;

22 июня

«Челябинск»«Машук-КМВ».

Согласно пункту 3.17 действующего регламента участниками переходных матчей после завершения второго этапа соревнования в группе «Золото» могут быть только команды, которые получили лицензию РФС-2 на сезон 2025-2026 годов в Первой лиге.

Футбольная национальная лига ожидает от Департамента лицензирования РФС официальной информации о прохождении футбольными клубами процедуры лицензирования», – говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что у «Машука-КМВ» пока нет соответствующей лицензии.
  • «Волгарь», занявший 4-е место в группе «Золото» на втором этапе соревнования, выражал желание заменить пятигорский клуб.

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Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. Первая лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Челябинск Машук-КМВ
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Комментарии (4)
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АК 68
1749995706
Клоунада от рфс продолжается - через три дня матчи нужно играть, а они ещё не знают - кому можно, кому нельзя.
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Интерес
1749995924
Бывает хуже,но редко.Одно понятно, в какую пучину неопределённости погрузился наш футбол при многолетнем правлении Дюкова,подтверждённое практически единогласным решением руководителей всех клубов.Так что рыло у всех в пушку,а выход надо искать.И хватит всем ждать персональных преференций от ГАЗПРОМА,ибо его всевластие шатко,а средства ограничены.Всё до себе,до себе...
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The only one
1750000537
Короче: команды сыграют переходные матчи, выиграет Машук. И только затем РФС заявит, что у них нет лицензии...
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