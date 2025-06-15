Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев определил главных спортсменов России.

«Овечкин, Медведев и Артем Дзюба – это лица российского спорта. В этот список я бы добавил еще Мирру Андрееву.

Овечкин стал рекордсменом НХЛ в этом году, он действительно спортсмен номер один в России. Даня Медведев – это лицо российского теннисиста за рубежом на протяжении последних лет.

А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в «Акроне». Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде», – сказал Губерниев.