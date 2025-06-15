Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта

Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта

15 июня 2025, 15:25
10

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев определил главных спортсменов России.

«Овечкин, Медведев и Артем Дзюба – это лица российского спорта. В этот список я бы добавил еще Мирру Андрееву.

Овечкин стал рекордсменом НХЛ в этом году, он действительно спортсмен номер один в России. Даня Медведев – это лицо российского теннисиста за рубежом на протяжении последних лет.

А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в «Акроне». Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде», – сказал Губерниев.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории России.
  • У игрока еще год контракта с «Акроном».
  • Карьера Дзюбы длится 19 лет.

Еще по теме:
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак» 3
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом 4
Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1749992094
Дим шел бы ты комментировать кораблики да лодочки...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1749993639
РУКА а не лицо российского футбола
Ответить
subbotaspartak
1749994744
А Латыпов? Своих пацанов бросаешь...
Ответить
Cleaner
1749995469
Саша Мостовой с Димой Губерниевым ну совсем не согласен! Он считает только СЕБЯ лицом российского спорта!!!...)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1749996015
А Губерниев с похмелюги - это лицо МатчТВ.)
Ответить
VVM1964
1750005240
Ну лицо, не лицо, но какую то часть тела вполне может представлять !)...
Ответить
Иван Петров 1986
1750006566
Да этот авечкин уже давно и русский язык то забыл.
Ответить
andr45
1750009047
«Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря» роликам в Интернете) Два сапога - пара)
Ответить
zigbert
1750014990
Слишком поверхностное определение лица российского спорта касательно Дзюбы. Копнуть надо глубже Дима.
Ответить
Главные новости
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
9
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
7
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
1
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
1
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
25
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
2
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
11
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+