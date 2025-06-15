Черчесов назвал главную ассоциацию с ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.

– Ваша главная ассоциация с тем турниром?

– Улица Никольская. Недавно там был.

– Говорили, что во время чемпионата мира‑2018 вы там ни разу не были.

– Не был ни разу. Вот три дня назад первый раз был. А так – только если по телевизору что‑то проскакивало, как там ликуют. Вот это я знаю.

– Матч тоже не пересматривали?

– Нет.