Черчесов назвал главную ассоциацию с ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.
– Ваша главная ассоциация с тем турниром?
– Улица Никольская. Недавно там был.
– Говорили, что во время чемпионата мира‑2018 вы там ни разу не были.
– Не был ни разу. Вот три дня назад первый раз был. А так – только если по телевизору что‑то проскакивало, как там ликуют. Вот это я знаю.
– Матч тоже не пересматривали?
– Нет.
- Россия дошла на ЧМ-2018 до 1/4 финала.
- Черчесов сейчас без работы.
- Сборная России сейчас отстранена от международного футбола.
Источник: «Матч ТВ»