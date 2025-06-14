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  • Осинькин был готов уйти из «Крыльев Советов» раньше: «Но мне говорили, что нужно продолжать»

Осинькин был готов уйти из «Крыльев Советов» раньше: «Но мне говорили, что нужно продолжать»

Сегодня, 17:46

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился подробностями отставки.

– Почему вы не ушли в отставку? Из-за неустойки в 100 миллионов рублей?

– Да, такая неустойка была – в обе стороны. Она появилась в контракте не по моей инициативе – так решил клуб в 2022 году, чтобы меня удержать.

В интервью Вадим Андреев и Роберт Тер-Абрамян четко говорили, что я никогда не просил у клуба ни копейки. Я был готов уйти, несколько раз говорил с руководством, но мне говорили, что нужно продолжать работать.

– Как узнали, что контракт не будет продлен?

– Чем ближе было к концу сезона, тем больше шло разговоров не о продлении, а о задаче: «Давайте ее выполним, не опустимся в зону стыков, и тогда поговорим».

У нас сложился хороший контакт с Тер-Абрамяном и с его заместителем Русланом Пименовым. Возможно, в какой-то момент они выступали за то, чтобы продолжить наше сотрудничество, у нас были предварительные разговоры. Но, наверное, до конца и мне не верилось, что я могу остаться в «Крыльях» на следующий сезон.

– Вы были готовы остаться?

– Наверное, сердцем да, ведь я отработал большой срок в «Крыльях». Привязался к стадиону, базе, городу, Волге, болельщикам. Но разум заставлял сомневаться. Понимал: время пришло.

Да и инициатива расстаться шла не от меня.

  • Осинькин покинул самарцев в мае.
  • Тренера сменил Магомед Адиев.
  • Сейчас Осинькин обсуждает варианты продолжения карьеры.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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