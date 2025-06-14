Агенты Уэсли прокомментировали информацию об интересе «Зенита»

В агентстве Master Elite Sports, работающим с правым защитником «Фламенго» Уэсли, отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к игроку.
«На данный момент из России к нам никто не обращался», – сообщили в агентстве.
- Сообщалось, что «Зенит» готов приобрести Уэсли за 25+5 миллионов евро после клубного чемпионата мира.
- 21-летний Уэсли в этом году провел за «Фламенго» 23 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»