Реакция Канчельскиса на возможное назначение Каннаваро в ЦСКА

Главный тренер «Динамо Бр», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Фабио Каннаваро главным тренером ЦСКА.

«Назначение Каннаваро в ЦСКА возможно. Почему нет? Не вижу ничего странного, если он станет главным тренером ЦСКА. Российские клубы приглашают разных специалистов, и они все приезжают.

У нас работает много хороших тренеров. Но всегда всe зависит от руководителей клуба – они же предлагают контракт. Наверное, есть какие-то плюсы в кандидатуре Каннаваро. Каждая кандидатура должна рассматриваться щепетильно: должны быть выделены плюсы и минусы.

Есть президент и совет директоров клуба, которые всe будут решать. Но у нас больше смотрят на иностранцев, которые где-то играли и работали. Непонятно, почему у нас всегда только в последнюю очередь смотрят на российских специалистов.

Если взять Англию и Италию, там сначала смотрят на своих, а потом только на иностранцев. У нас же всe наоборот», – сказал Канчельскис.