Медведев оценил идею с 15 клубами в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что в РПЛ не стоит оставлять 15 участников в сезоне-2025/26.
«15 команд – хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм», – сказал Медведев.
- По данным «РБ Спорт», один из топ-клубов РПЛ лоббирует идею провести чемпионат с участием 15 клубов.
- Одно место в лиге освободилось после того, как «Химки» не получили лицензию на выступления в следующем сезоне.
- Решение о составе участников РПЛ будет принимать исполком РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ ранее поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).
Источник: «Спорт-Экспресс»