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Медведев оценил идею с 15 клубами в РПЛ

Сегодня, 15:15
3

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что в РПЛ не стоит оставлять 15 участников в сезоне-2025/26.

«15 команд – хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм», – сказал Медведев.

  • По данным «РБ Спорт», один из топ-клубов РПЛ лоббирует идею провести чемпионат с участием 15 клубов.
  • Одно место в лиге освободилось после того, как «Химки» не получили лицензию на выступления в следующем сезоне.
  • Решение о составе участников РПЛ будет принимать исполком РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ ранее поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН Медведев Александр
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Комментарии (3)
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subbotaspartak
1749903675
Страны с 10 городами проводят чемпы с 15 командами...
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Fju-2
1749912454
С одной стороны 15 клубов - это хорошо, т.к. по отношению к НН не нарушится спортивный принцип. Удалось НН попасть в лучшую лигу мира - не надо им совать палки в колёса и обратно тащить в РПЛ. Но с другой стороны, 15 клубов - это означает, что в каждом туре будет одна команда ни при делах. Вишенкой на торте будет последний тур, когда все матчи начинаются в одно время, но одна команда к этому времени уже отыграла на 1 матч больше остальных.
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