Юран рассказал, почему он обрадовался назначению Карпина в «Динамо»

Сергей Юран высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у «Динамо» всегда стоят задачи – место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не «Ростов».

Наверняка, Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в «Ростове». Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало.

Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться», – заявил Юран.