Юран рассказал, почему он обрадовался назначению Карпина в «Динамо»

Сергей Юран высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».
«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у «Динамо» всегда стоят задачи – место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не «Ростов».
Наверняка, Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в «Ростове». Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало.
Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться», – заявил Юран.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: «Матч ТВ»