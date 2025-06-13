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  • Ловчев разнес тренера вратарей «Краснодара» за слова об Акинфееве

Ловчев разнес тренера вратарей «Краснодара» за слова об Акинфееве

Вчера, 22:22
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев возмущен высказыванием тренера вратарей «Краснодара» Михаила Савченко.

«Я увидел, как какой‑то тренер вратарей «Краснодара» Савченко высказался про Акинфеева… Он вообще знает, что в Советском Союзе и России всегда были выдающиеся вратари? И он размазал Акинфеева, можно сказать. Таким людям в нашем футболе не место! Так и напишите!

Акинфеев – величайший вратарь! Он в ряду таких вратарей, как Дасаев, Яшин, Кавазашвили, Маслаченко, Прохоров. Я со всеми ними играл. Я знаю, что такое хороший вратарь, а какой плохой!

Акинфеев – легенда российского футбола. А тут какой‑то непонятный человек, который непонятно где играл, говорит такое… Человек толком никого не воспитал! И тут он вдруг говорит, что Латышонок, Сафонов и Агкацев лучше Акинфеева…

Вы же понимаете, что я не армейский человек. Но Акинфеев – легенда! Временем это все доказал. Только и всего.

Сафонов, Латышонок и Агкацев – средние вратари. Лучший из них – Сафонов. Но хорош он или нет мы определим через 15 лет. Как и определили Акинфеева после стольких лет, когда он так много выручал.

И когда этот Савченко говорит, что мы оправдываем какие‑то ошибки Акинфеева… Вы посмотрите сколько Акинфеев спас – и сборную, и ЦСКА!» – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Акинфеев Игорь Ловчев Евгений
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Комментарии (7)
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1749842940
Серафимыч закопал убогого глубоко и навсегда.
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ivany4
1749843305
А почему Ловчев считает, что его мнение самое правильное?? Возраст не означает мудрость и рассудительность. Недаром говорят - что стар, что мал.
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bratskij
1749844030
Краснодар понесло в помойку, в себя поверили, но это не надолго. С такими базарами вас клеймить начнут похуже чем Спартак или Зенит, ждите.
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sunwap
1749844141
В смысле, а Левенец?
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рылы
1749846449
да.
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Romeo 123
1749848076
Правильно савченко сказал , акинфееву всегда оправдывали косяки а то Игорь обидеться постоянно так было
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boris63
1749862279
Считаю Ловчев прав, Игорек за всю карьеру ляпа три серьёзных сделал. И это с шестнадцати то лет, а где эта пресловутая троица и кто про них знает то толком.
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