Ловчев разнес тренера вратарей «Краснодара» за слова об Акинфееве

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев возмущен высказыванием тренера вратарей «Краснодара» Михаила Савченко.

«Я увидел, как какой‑то тренер вратарей «Краснодара» Савченко высказался про Акинфеева… Он вообще знает, что в Советском Союзе и России всегда были выдающиеся вратари? И он размазал Акинфеева, можно сказать. Таким людям в нашем футболе не место! Так и напишите!

Акинфеев – величайший вратарь! Он в ряду таких вратарей, как Дасаев, Яшин, Кавазашвили, Маслаченко, Прохоров. Я со всеми ними играл. Я знаю, что такое хороший вратарь, а какой плохой!

Акинфеев – легенда российского футбола. А тут какой‑то непонятный человек, который непонятно где играл, говорит такое… Человек толком никого не воспитал! И тут он вдруг говорит, что Латышонок, Сафонов и Агкацев лучше Акинфеева…

Вы же понимаете, что я не армейский человек. Но Акинфеев – легенда! Временем это все доказал. Только и всего.

Сафонов, Латышонок и Агкацев – средние вратари. Лучший из них – Сафонов. Но хорош он или нет мы определим через 15 лет. Как и определили Акинфеева после стольких лет, когда он так много выручал.

И когда этот Савченко говорит, что мы оправдываем какие‑то ошибки Акинфеева… Вы посмотрите сколько Акинфеев спас – и сборную, и ЦСКА!» – сказал Ловчев.