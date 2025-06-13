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  • Агент Тикнизяна объяснил, почему Наир выбрал «Црвену Звезду»

Агент Тикнизяна объяснил, почему Наир выбрал «Црвену Звезду»

Сегодня, 18:56
4

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал готовящийся трансфер игрока в «Црвену Звезду».

– Когда Тикнизян наконец прибудет в сербскую столицу?

– Наир будет в Белграде 20 июня вечером. Днем позже он пройдет медосмотр, после чего присоединится к своим партнерам по команде и проведет свою первую тренировку.

– Почему Наир принял предложение «Црвены Звезды»?

Из-за размера и истории клуба, а также участия в еврокубках каждый сезон. Конечно, мы надеемся, что красно-белые смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов с Наиром. Каждый игрок мечтает сыграть в элитном европейском турнире.

– Теперь, когда сделка завершена, можете ли вы рассказать, были ли у вас еще предложения для вашего клиента?

– Конечно, Наир очень качественный игрок. Но «Звезда» – большой клуб, и когда мы контактируем, мы придерживаемся соглашения до конца.

– Каковы основные характеристики нового игрока «Црвены Звезды»?

– Он очень быстрый и сильный, отлично играет в защите и нападении, у него отличная левая нога.

– Помимо футбольных качеств, Наир еще и конкретен в своих высказываниях. В недавнем интервью российским СМИ он не стеснялся в выражениях в адрес тренера и руководства «Локомотива»?

– Эмоции, что поделать, они есть у всех. Тикнизян теперь откроет новую главу в своей карьере. Я верю, что у него все будет хорошо в «Цверне» и Белграде.

  • В прошедшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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Источник: Спортски журнал
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (4)
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Круче чем вареные яица
1749831330
Он туда перешёл, потому что нигде больше не нужен. Пел себе песни про Севилью и т.д., цену себе набивал. Глупый армянчик.
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Cleaner
1749834031
Тикнизяна выбрал Црвену Звезду потому как в сильном чемпионате ему не место.
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Bez Imeni
1749835691
Ну Цервена посильней Локо, значит шаг вперёд,удачи,будем посмотреть как сложится.....
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Айболид
1749835698
Потому , что у них спонсор - Газпромъ .
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