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  • Игрок «Зенита» рассказал, что хочет вернуться в прежний клуб

Игрок «Зенита» рассказал, что хочет вернуться в прежний клуб

Сегодня, 14:19
14

Вингер «Зенита» Луис Энрике рассказал, что по-прежнему следит за выступлениями своей бывшей команды «Ботафого» и хотел бы вернуться в клуб из Рио-де-Жанейро.

«Хочется вернуться, я вижу, как команда снова становится сильнее, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи – и правда, хочется вернуться.

Я хотел остаться. Но [владелец «Ботафого»] Джон Текстор, не пошел нам навстречу», – сказал Энрике в подкасте Podpah.

  • «Зенит» приобрел 24-летнего Луиса Энрике в январе за 33 миллиона евро.
  • В петербургском клубе бразилец провел 14 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Энрике Луис
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Комментарии (14)
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Semenycch
1749813847
Бомбардир - сайт провокаторов. Он в интервью сказал, что не хотел уходить зимой и хотел остаться в Ботафого до лета!
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В "Спартаке" играют прост
1749813850
Грязный плевок зинке в роток
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Garrincha58
1749816097
в очередной раз наступили на бразильские грабли ничего их не учит даже если он и останется то играть будет спустя рукава это же очевидно
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VVM1964
1749816898
Да там пол команды разбежалось бы, будь такая возможность, но для начала надо отобранные паспорта вернуть !!! )))... ЗПРФ !!!)))
Ответить
да помойка, да позор
1749817887
порой жалко болотных, но такова их судьба быть помойкой, всю грязь собирать
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The only one
1749818044
Ну гастрабайтер бабосов на безбедную жизнь настриг. Можно и домой лыжи направить.
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R_a_i_n
1749818072
Вендел дольше держался.
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СПОРТ 21 века
1749825889
Раз у футболиста появляются такие мысли и тем более он о них открыто заявляет, нет смысла его оставлять в клубе. Такими заявлениями он уже как бы намекает, что не будет ломать ноги ради Зенита. Поэтому, если Санкт-Петербург не желает в следующем сезоне снова остаться на задворках, желательно бы в ближайший месяц найти ему замену. А ведь ещё недавно велись разговоры, что Энрике станет новым Малкомом. А в действительности получился игрок, скажем прямо, средненького уровня. Ну где он с таким футболом заиграл бы сейчас? Хорошо если второй эшелон Ла Лиги обратит внимание. А так игрок ротации или даже твёрдой скамейки. Вообще, в ряд ли в Зените когда-либо ещё появится новый Малком. Последние сезоны РПЛ уже намекают, что эпоха Зенита постепенно близится к своему закату. Скоро мы все в этом убедимся. Правда трагедии из этого делать не стоит, поскольку такие события пойдут только на пользу всему российскому футболу...
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Zeitec
1749834435
Данная фраза вырвана из контекста бразильскими журналюгами. Вы полность послушайте подкаст и поймёте. Луис Энрике сказал что то вроде: В Ботафого Я чувствовал себя прекрасно. Помню тепло болельщиков и у меня там есть что ценить. Но все же очень рад тому что перешёл в Зенит и не жалею о своем решении. Меня очень тепло приняли в этом клубе и у них прекрасная инфраструктура. Но про возвращение в «Ботафого» - это не было в контексте «вот бы завтра вернуться». То, что ему было хорошо в Бразилии, не означает, что он пишет смски Медведеву с просьбой отпустить в Гималаи, отпустить насовсем.
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шахта Заполярная
1749835432
Еще один наигрался, на карнавал потянуло
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