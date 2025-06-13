Игрок «Зенита» рассказал, что хочет вернуться в прежний клуб

Вингер «Зенита» Луис Энрике рассказал, что по-прежнему следит за выступлениями своей бывшей команды «Ботафого» и хотел бы вернуться в клуб из Рио-де-Жанейро.

«Хочется вернуться, я вижу, как команда снова становится сильнее, как она хорошо играет. Я слежу, хожу на матчи – и правда, хочется вернуться.

Я хотел остаться. Но [владелец «Ботафого»] Джон Текстор, не пошел нам навстречу», – сказал Энрике в подкасте Podpah.