Осинькин – о возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН»: «Никаких встреч у меня не было»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался своем возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН».

– Есть слухи о вашем назначении в ЦСКА...

– Тренеры, которые несколько лет поработали в РПЛ, будут всплывать по отношению к любому клубу, который остался без тренера. Мне нечего комментировать.

– Виктор Гончаренко покинул «Пари НН». Вас тоже сватают в этот клуб...

– Я не комментирую своe назначение, никаких встреч у меня не было.