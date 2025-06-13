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  • Осинькин – о возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН»: «Никаких встреч у меня не было»

Осинькин – о возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН»: «Никаких встреч у меня не было»

Сегодня, 08:46
1

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался своем возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН».

– Есть слухи о вашем назначении в ЦСКА...

– Тренеры, которые несколько лет поработали в РПЛ, будут всплывать по отношению к любому клубу, который остался без тренера. Мне нечего комментировать.

Виктор Гончаренко покинул «Пари НН». Вас тоже сватают в этот клуб...

– Я не комментирую своe назначение, никаких встреч у меня не было.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, Осинькин вместе с агентом Павлом Андреевым встречался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по поводу назначения главным тренером «Пари НН», однако она прошла неудачно для экс-тренера «Крыльев».
  • 60-летний Осинькин покинул самарский клуб в конце мая после истечения срока контракта.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пари НН Осинькин Игорь
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Комментарии (1)
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В "Спартаке" играют прост
1749793773
Ну он же и не тренер... Так бегающий-орущий силуэт
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