Осинькин – о возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН»: «Никаких встреч у меня не было»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался своем возможном назначении в ЦСКА или «Пари НН».
– Есть слухи о вашем назначении в ЦСКА...
– Тренеры, которые несколько лет поработали в РПЛ, будут всплывать по отношению к любому клубу, который остался без тренера. Мне нечего комментировать.
– Виктор Гончаренко покинул «Пари НН». Вас тоже сватают в этот клуб...
– Я не комментирую своe назначение, никаких встреч у меня не было.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Осинькин вместе с агентом Павлом Андреевым встречался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по поводу назначения главным тренером «Пари НН», однако она прошла неудачно для экс-тренера «Крыльев».
- 60-летний Осинькин покинул самарский клуб в конце мая после истечения срока контракта.
Источник: Metaratings.ru