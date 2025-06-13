Юран раскритиковал Николича: «Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны»

Сергей Юран оценил уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны. Есть свои тренеры.

Иностранцы рассматривают Россию как перевалочный пункт. Они ждут момент, когда поступит предложение, чтобы собрать вещи и уехать.

Я бы еще понимал, если бы Николич уехал в топ-клуб, но он уехал в Грецию», – сказал Юран.