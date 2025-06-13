Юран раскритиковал Николича: «Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны»

Сергей Юран оценил уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
- Серб возглавил команду прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
- Николич собирается тренировать греческий АЕК.
«Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны. Есть свои тренеры.
Иностранцы рассматривают Россию как перевалочный пункт. Они ждут момент, когда поступит предложение, чтобы собрать вещи и уехать.
Я бы еще понимал, если бы Николич уехал в топ-клуб, но он уехал в Грецию», – сказал Юран.
Источник: «Спорт-Экспресс»