Онопко – о чемпионстве «Краснодара»: «Я просто очень рад за этого хорошего человека с нелeгкой судьбой»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о победе «Краснодара» в РПЛ.

– В РПЛ впервые за шесть сезонов сменился чемпион, как вы считаете, это положительный момент для российского футбола?

– «Краснодар» завоевал этот трофей в очень тяжелой борьбе. И, на мой взгляд, заслуженно стал чемпионом. Потому что они более-менее ровно прошли весь сезон. Они практически всегда были в лидерах.

И мне кажется, что для лиги – это неплохо. Самое главное, что их никто искусственно не делал чемпионом.

Чем больше будет конкуренция в лиге, тем интереснее для всех. Чтобы клубы росли, обязательно должна быть хорошая конкуренция. Без этого никак.

Я ещe очень хорошо знаю Сергея Николаевича Галицкого. И, конечно, я за него очень рад. Просто посмотрите, сколько он делает для «Краснодара», для академии, для города. Это останется на всю жизнь: стадион, парки, сады, база.

Поэтому я просто очень рад за этого хорошего человека с нелeгкой судьбой. Он по-настоящему живeт футболом. И самое главное, что он это передаeт футболистам. Это видно и на поле, во что играет команда, и просто в общении с ним.

Я как-то был на сборах в Марбелье, на тот момент ещe в «Ростове» не работал, просто ездил смотрел, как тренер национальной команды, как проходят сборы у клубов в Испании. Много команд тогда там готовилось.

Была товарищеская игра «Краснодара», мы с ним сидели, смотрели, и Сергей Николаевич знает абсолютно всех. И основных, и молодых, и персонал, и штаб.

Он про них всe рассказывал, комментировал. В общем человек действительно очень погружeн во все процессы клуба.