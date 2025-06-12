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Инвестор «Химок» Садыгов купил новый актив

Вчера, 18:08
9

Туфан Садыгов, инвестор банкротящихся «Химок», выкупил московскую усадьбу Михалково. Об этом сообщил журналист Юрий Голышак.

«Вот все говорят нехорошие вещи про Туфана Садыгова. Мол, «Химки» существовали лишь для того, чтоб играл в футбол сын Илюша. Убил команду. Ну и так далее.

А вот деталь – Садыгов выкупил закрытую для людей усадьбу Михалково, принадлежавшую родам Дашковых. Хозяйкой значится дочка Садыгова Мариам.

Да хоть бы кто значился – но теперь по выходным усадьба открыта для посетителей. Проводятся выставки. Приходите, глазейте», – написал Голышак.

  • «Химки» не получили лицензию на следующий сезон РПЛ.
  • Садыгов несколько лет спонсировал клуб.
  • «Химки» прекращают существование.

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Источник: телеграм-канал Юрия Голышака
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (9)
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В "Спартаке" играют прост
1749741921
Променял химчат на усадьбу...
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Мордаванин
1749742542
молитесь.ля коврики не забудьте((((
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Чехов на Садовой
1749743058
Афиигеть!!! А какая усадьба в Азебаджании принадлежит Русским? Чойто не знаю, подскажите.
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Интерес
1749743220
Отличный размен! Браво,Голышак,ты на правильном пути,он тебе и газету создаст!!! А что препятствует выплате долга налоговой,кредиторам и футболистам? То,что он сам ничего не имеет,а всё дочки Мириам и других родственников-это понятно.Пока "иноагентом" не объявят,все родственники вне подозрений и имущество в пользу пострадавших изъятию не подлежит.
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Дед otmoros
1749743468
Во ! Теперь есть место где на курбаныбайрамы овцам горло резать. Дашкова в гробу переворачивается...
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Semenycch
1749744372
Кстати, Спартак принадлежит Азербайджанцам.
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DOCTOR PENALTY
1749748554
В одном из залов выставлена майка ФК Химки под №7.
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