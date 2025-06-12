Инвестор «Химок» Садыгов купил новый актив

Туфан Садыгов, инвестор банкротящихся «Химок», выкупил московскую усадьбу Михалково. Об этом сообщил журналист Юрий Голышак.

«Вот все говорят нехорошие вещи про Туфана Садыгова. Мол, «Химки» существовали лишь для того, чтоб играл в футбол сын Илюша. Убил команду. Ну и так далее.

А вот деталь – Садыгов выкупил закрытую для людей усадьбу Михалково, принадлежавшую родам Дашковых. Хозяйкой значится дочка Садыгова Мариам.

Да хоть бы кто значился – но теперь по выходным усадьба открыта для посетителей. Проводятся выставки. Приходите, глазейте», – написал Голышак.