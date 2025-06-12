Панюков – о стыке «Ахмат» – «Урал»: «В Грозном домашнее судейство, это было всегда»

Бывший форвард «Урала» Андрей Панюков оценил судейство в недавнем стыковом матче «Ахмат» – «Урал» (2:0).

Победа в 2 мяча позволила грозненцам остаться в РПЛ.

В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

Новый сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

«Играть в Грозном решающий матч... Я знал, что «Урал» проиграет. Там всегда очень тяжело играть со всех точек зрения. Судейство домашнее. Это было всегда.

Был бы я профессиональным футболистом, такого не сказал. Но сейчас я могу себе позволить это говорить. Я неоднократно играл в Грозном, там могут «убить» качественно», – сказал Панюков.