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Неймар еще рассчитывает вернуться в европейский клуб

Вчера, 16:18
2

Нападающий «Сантоса» Неймара ведет переговоры с клубом о новом контракте. Условия соглашения, рассчитанного до июня следующего года, уже обозначены. Однако клуб, хочет убедить игрока остаться в команде до декабря 2026 года.

Сторона Неймара не торопится с подписанием контракта. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действует еще более двух недель – до 30 июня. Игрок не отказывается от варианта в отдаленной перспективе вернуться в Европу при наличии хорошего предложения.

При этом Неймар обещал «Сантосу», что не будет вести переговоры с другими клубами из Бразилии.

  • Сообщается, что футболист вскоре снова станет отцом.
  • 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 14 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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Комментарии (2)
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k611
1749743314
С его травматичностью это маловероятно
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Niklas80
1749746741
Сбитый лётчик.
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