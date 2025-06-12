Неймар еще рассчитывает вернуться в европейский клуб

Нападающий «Сантоса» Неймара ведет переговоры с клубом о новом контракте. Условия соглашения, рассчитанного до июня следующего года, уже обозначены. Однако клуб, хочет убедить игрока остаться в команде до декабря 2026 года.

Сторона Неймара не торопится с подписанием контракта. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действует еще более двух недель – до 30 июня. Игрок не отказывается от варианта в отдаленной перспективе вернуться в Европу при наличии хорошего предложения.

При этом Неймар обещал «Сантосу», что не будет вести переговоры с другими клубами из Бразилии.