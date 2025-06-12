Назван клуб, в который перейдет Осипенко

Защитник «Ростова» Максим Осипенко с высокой вероятностью окажется в «Динамо». Главным фактором, повлиявшим на выбор игрока, стало ожидаемое назначение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых. Осипенко выбрал «Динамо» вместо «Спартака» и «Зенита».

«Максим понимает, что будет сидеть в Питере на лавке», – написал журналист Максим Никитин.

По данным журналиста, главный тренер «Спартака» Деян Станкович не звонил Осипенко с приглашением в клуб, как ранее нападающему «Ростова» Николаю Комличенко, перешедшему в «Локомотив».

«Вообще, торг за Осипенко был активным, но, конечно, всe было решено изначально. «Динамо» – это Карпин, Москва, контракт на €1.5 млн + бонусы (минимум), гарантированная игра в старте – зачем рисковать и что-то выдумывать?

Разговоры о «Зените» и «Спартаке» – ерунда. Интерес от клубов, конечно, был, но для стороны Осипенко это являлось лишь показателем спроса на игрока и, возможно, аргументом для получения от «Динамо» лучших условий (возможно, лучших, чем изначальные €1.5 млн).

Звонков от Станковича Осипенко, естественно, не было, хотя после истории с Комличенко эту историю забудут не скоро и будут использовать все кому не лень», – добавил Никитин.