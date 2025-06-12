«Зенит» назвал лучшего игрока сезона в команде

«Зенит» признал полузащитника Андрея Мостового лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.

«Внимание! Важное заявление! Андрей Мостовой – «G-Drive. Лучший игрок» сезона-2024/25. Поздравляем, Мост! Желаем совместить личные успехи с командными наградами и в следующем сезоне 💙👏🏼» – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.