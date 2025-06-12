Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Зенит» назвал лучшего игрока сезона в команде

Вчера, 13:44
8

«Зенит» признал полузащитника Андрея Мостового лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.

«Внимание! Важное заявление! Андрей Мостовой – «G-Drive. Лучший игрок» сезона-2024/25. Поздравляем, Мост! Желаем совместить личные успехи с командными наградами и в следующем сезоне 💙👏🏼» – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

  • 27-летний Мостовой в минувшем сезоне провел за клуб 36 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
  • В прошлом сезоне лучшим игроком «Зенита» был признан Матео Кассьерра.

Еще по теме:
«Сочи» близок к подписанию опорника «Зенита» 1
В «Зените» прокомментировали новость о переговорах с экс-полузащитником «МЮ»
«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко 12
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1749725437
Ну решение так себе. Был ли Андрей Мостовой лидером Зенита в прошедшем сезоне? Нет, не был! Вообще в команде с уходом морально сильных футболистов, Дзюбы, Кузяева, Малкома, Оздоева, Ракицкого, сейчас лидера нет. Выбрали Мостового, ну и ладно, он провёл хороший сезон для себя!
Ответить
Круче чем вареные яица
1749725826
Ну если Мостовой у нас лучший, тогда понятно почему мы не стали чемпионами.
Ответить
Тинез Розоп
1749729594
Соболь лучший , особенно в связке с Гондоу…
Ответить
BarStep
1749731332
Не-а, - Мантуан… Он один весь сезон тащил веделей, мостовых и прочих …
Ответить
рылы
1749731861
хорошо зарядил на трибунах про спартаг!
Ответить
FWSPM
1749735720
вот это поворот легионеры не оценят
Ответить
Главные новости
Экс-президент «Спартака» отказался жалеть Промеса
00:22
Семин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
00:14
1
ЦСКА рассматривает пять атакующих полузащитников
Вчера, 23:47
«Пари НН» выбрал нового тренера
Вчера, 23:37
1
Губерниев отреагировал на арест Промеса
Вчера, 23:17
6
Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»
Вчера, 22:51
5
Названо условие для назначения Березуцкого тренером ЦСКА
Вчера, 22:40
5
Фото«Тоттенхэм» объявил имя нового тренера
Вчера, 22:29
4
В «Зените» прокомментировали новость о переговорах с экс-полузащитником «МЮ»
Вчера, 22:22
Реакция Мостового на арест Промеса
Вчера, 21:58
6
Все новости
Все новости
«Сочи» близок к подписанию опорника «Зенита»
Вчера, 23:59
1
Онопко – о чемпионстве «Краснодара»: «Я просто очень рад за этого хорошего человека с нелeгкой судьбой»
Вчера, 22:59
1
Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»
Вчера, 22:51
5
Названо условие для назначения Березуцкого тренером ЦСКА
Вчера, 22:40
4
В «Зените» прокомментировали новость о переговорах с экс-полузащитником «МЮ»
Вчера, 22:22
Реакция Мостового на арест Промеса
Вчера, 21:58
6
Брат Лички прояснил будущее Марцела: «Три клуба из России заинтересованы в подписании контракта»
Вчера, 21:43
1
«Пари НН» отказался от Осинькина и переключился на тренера-легионера
Вчера, 21:32
3
3 клуба претендуют на Мирзова
Вчера, 21:27
2
Арестован еще один бывший топ-легионер РПЛ
Вчера, 21:19
2
Каптейнс: «Будущее Промеса – тюрьма, это его выбор»
Вчера, 21:09
2
Европейская сборная рассматривает Черчесова
Вчера, 20:53
12
«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко
Вчера, 20:34
12
ФотоЭксклюзивные кадры с презентации Карпина в «Динамо»
Вчера, 19:55
11
Горшков: «Не очень хорошо отношусь к политике «Зенита»
Вчера, 19:28
4
«Зенит» сделал предложение по экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Шахтера»
Вчера, 19:18
51
Реакция Червиченко на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 18:55
16
Фото«Пари НН» объявил об увольнении Гончаренко
Вчера, 18:31
4
Инвестор «Химок» Садыгов купил новый актив
Вчера, 18:08
9
Бородюк недоволен системой «осень-весна»: «В июне-июле прекрасная погода, идеальные поля, но мы играем в декабре-феврале»
Вчера, 17:56
12
Карпин подписал контракт с «Динамо» в магазине
Вчера, 17:35
24
Панюков – о стыке «Ахмат» – «Урал»: «В Грозном домашнее судейство, это было всегда»
Вчера, 17:27
У «Балтики» перехватили форварда «Локо» Сулейманова
Вчера, 17:18
4
ФотоСоболев показал, где проводит отпуск
Вчера, 17:03
5
Мостовой – о покере Гладышева: «Я сразу разглядел в нем талант»
Вчера, 16:35
9
Марокканский защитник заинтересовал «Спартак» и «Зенит»
Вчера, 16:30
12
Глушаков назвал максимальную стоимость российских игроков
Вчера, 16:22
1
«Фламенго» хочет оштрафовать Жерсона
Вчера, 16:12
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 