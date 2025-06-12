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Романцев прокомментировал упущенное чемпионство «Зенита»

Вчера, 10:30
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев не считает, что давление, которое оказывалось на «Зенит» в связи с празднованием 100-летнего юбилея клуба, сказалось на итоговом результате команды.

– Как восприняли слова Семака о том, что не «Зенит» уступил чемпионство, а «Краснодар» его выиграл?

– Думаю, что этого своего рода комплимент джентльмена в адрес оппонента. А еще проявление тренерской этики, когда, уступая, ты все равно поздравляешь коллегу. Зная порядочность и воспитанность Сергея, нисколько этому не удивляюсь.

Кстати, Семак заметил, что «Зениту» не удалось стать чемпионом, набрав 66 очков, хотя с 2022 года такой показатель гарантировал золото. Что подчеркивает значимость успеха команды Мурада Мусаева, опередившей питерцев всего на один балл.

– Осенью «Зенит» проиграл дома «Крыльям» и «Акрону», хотя он сильнее их во всех отношениях. Не результат ли это давления на команду Семака, которая была обязана побеждать в Кубке и чемпионате в сезон столетия?

– Не думаю, что это стало главной причиной тех осечек. Ведь в «Зените» больше половины состава – легионеры, которые уважают клуб, где им платят такие деньги.

Но вряд ли Барриос или Мантуан, как и другие, выходя на поле с «Крылышками» или с «Акроном», думали о грядущем юбилее. А вот то, что в первом круге в гостях тем же командам было забито почти десять безответных мячей, в голове могло сидеть. И, не собравшись с самого начала, они упустили игровую нить.

Соперник сразу это почувствовал и наказал по максимуму. Вот так уходят очки, сорить которыми в борьбе за чемпионство строго противопоказано. Вот и думай: виноват юбилей или что-то другое.

  • «Зенит» занял 2-е место в РПЛ с отставанием в 1 очко от «Краснодара», победившего в турнире.
  • Петербургский клуб выиграл 6 предыдущих чемпионатов России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей
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Комментарии (3)
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Интерес
1749715916
А какой кайф от победы в турнире,с преимуществом в 20 очков? Вот одно очко,или по доп.показателям-это победа безусловная!Так что Романцев тут прав во всём.
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FWSPM
1749723688
Ключевым в этой гонке стало поражение весной в Москве а не осенние сливы.
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Литейный 4 (returned)
1749725024
Как минимум 9 очков сами профукали, да и судьи топили Зенит, протаскивая хряков. Одних они лишили чемпионства, а других затащили со своего привычного 6 места чуть повыше. Гыгыгы
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