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  • ФК «Черноморец» сделал официальное заявление о будущем клуба

ФК «Черноморец» сделал официальное заявление о будущем клуба

Сегодня, 09:37

«Черноморец» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что будет выступать в Первой лиге в следующем сезоне.

«Уважаемые болельщики! Информируем вас, что в рамках заседания комиссии по лицензированию РФС ФК «Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия клуба в Первой лиге 2025/2026.

Это стало возможным благодаря высокой вовлеченности всех участников процесса – председателя наблюдательного совета, президента клуба, членов правления.

Уже в это воскресенье команда начнет подготовку к новому сезону на базе в Абрау-Дюрсо. Совместно мы сделаем всe, чтобы команда не только осталась на профессиональном уровне, но и радовала своих болельщиков качественной и достойной игрой.

От всего сердца благодарим вас за преданность, за ваше терпение, за любовь к клубу. Ваша поддержка – это наш главный ресурс. «Черноморец» будет жить! До встречи на трибунах стадиона «Центральный» в новом сезоне!» – говорится в заявлении клуба.

  • В минувшем сезоне команда заняла 3-е место в Первой лиге, но не получила лицензию для выступления в РПЛ и не была допущена к стыковым матчам.
  • «Черноморец» мог прекратить существование из-за того, что спонсор изначально не собирался продолжать поддержку команды.

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Источник: официальный сайт «Черноморца»
Россия. Первая лига Черноморец
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