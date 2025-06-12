ФК «Черноморец» сделал официальное заявление о будущем клуба

«Черноморец» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что будет выступать в Первой лиге в следующем сезоне.

«Уважаемые болельщики! Информируем вас, что в рамках заседания комиссии по лицензированию РФС ФК «Черноморец» предоставил необходимые гарантии для участия клуба в Первой лиге 2025/2026.

Это стало возможным благодаря высокой вовлеченности всех участников процесса – председателя наблюдательного совета, президента клуба, членов правления.

Уже в это воскресенье команда начнет подготовку к новому сезону на базе в Абрау-Дюрсо. Совместно мы сделаем всe, чтобы команда не только осталась на профессиональном уровне, но и радовала своих болельщиков качественной и достойной игрой.

От всего сердца благодарим вас за преданность, за ваше терпение, за любовь к клубу. Ваша поддержка – это наш главный ресурс. «Черноморец» будет жить! До встречи на трибунах стадиона «Центральный» в новом сезоне!» – говорится в заявлении клуба.