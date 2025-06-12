Черчесов назвал требование для российских футболистов, чтобы заиграть в Европе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал качество, которое нужно футболистам, чтобы заиграть в Европе.

«Знаете, бывает, что ты работаешь тренером, и ваш брат‑журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому не хотелось бы называть конкретные имена и фамилии.

Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя нужна особая стать», – сказал Черчесов.