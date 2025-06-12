Радимов рассказал, куда поехал Карпин после матча сборной России в Минске

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов рассказал о планах главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Беларусью (4:1) в Минске.

«Он полетел в Москву. При том что его супруга летела вместе со всеми нами в Санкт‑Петербург. А дальше можно думать всем остальным», – сказал Радимов.