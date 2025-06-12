Стала известна позиция «Динамо» по Зайнутдинову

У «Динамо» нет готовой сделки по трансферу полузащитника Бахтиера Зайнутдинова из «Бешикташа». Московский клуб не ведет переговоров по казахстанцу.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о сумме трансфера и ведутся переговоры о личном контракте игрока.
- 27-летний Зайнутдинов в минувшем сезоне провел за «Бешикташ» 12 матчей, сделал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,3 миллиона евро.
- Срок контракта казахстанца со стамбульцами закончится летом 2027 года.
- Ранее Зайнутдинов играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»