Стала известна позиция «Динамо» по Зайнутдинову

У «Динамо» нет готовой сделки по трансферу полузащитника Бахтиера Зайнутдинова из «Бешикташа». Московский клуб не ведет переговоров по казахстанцу.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о сумме трансфера и ведутся переговоры о личном контракте игрока.