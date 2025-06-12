Мостовой объяснил, почему Комличенко не перешел в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился мнением, почему форвард Николай Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак».

«В «Спартаке» ему было бы трудно стать первым нападающим, там большая конкуренция в лице Манфреда Угальде и Ливая Гарсии.

В «Локомотиве» он форвардом номер один может быть. Не просто так же он к ним перешел. «Железнодорожникам» игроков не хватает. Я поэтому и говорил, что они будут не в тройке. Сейчас наверняка возьмут еще игроков из тех же «Химок», «Ростова». Есть там футболисты нормальные, можно подбирать», – сказал Мостовой.