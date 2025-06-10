Комличенко после трансфера в «Локо» детально рассказал, как его уговаривал «Спартак» и лично Станкович

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, как его пытался перехватить «Спартак».

– Тебя пытался перехватить Деян Станкович.

– Мы были близки [к соглашению] с «Локомотивом», хотя на тот момент еще по рукам не ударили. Хотел рассмотреть все варианты. И тут появился «Спартак» – мы сразу же предупредили «Локо», хотели, чтобы клуб был в курсе.

В конце мая мне позвонил Франсис Кахигао. Сказал, что «Спартак» хочет меня подписать. Мы тут же сообщили [«Локомотиву» и «Краснодару»], что готовы выслушать это предложение, а после дадим окончательный ответ. Попросили три дня.

Время прошло, «Спартак» молчал. Нужно было уже давать ответ. В итоге вечером созвонились со спортивным директором «Локомотива» и главным тренером, я сказал, что выбираю «Локо». Жмем руки, выдыхаем. «Спартаку» агент ответил, что мы ждали, но предложений не поступило – поэтому выбрали «Локомотив».

– На этом история не закончилась.

– Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером.

Огромное уважение к Станковичу – как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.

– Сразу отказались?

– Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы все обсудили – с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак» активно зовет, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально.

– Сколько раз звонил Станкович?

– Два. Еще один раз – в день финала Лиги чемпионов. Но я для себя уже решил, что перехожу в «Локомотив». Сказал агенту: кто хочет, пусть звонит, на меня это не повлияет. Поэтому второй раз с Деяном все обсудили, я объяснил ему, что выбор сделан. Он пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной, был расстроен.

– Тебя удивили его звонки?

– Да, такого со мной еще не было. Обычно тренер может позвонить, когда уже состоялось подписание, обсудить место на поле, требования, тактику. Но в процессе переговоров – впервые.

– Как выдержать прессинг Станковича?

– Нужно было стоять на своем. Наверное, в такие моменты проявляются внутренние качества. Если ты уже дал согласие, нельзя менять решение. Футбольный мир тесен, все влияет на твою репутацию.

– Когда об этом написали в СМИ, было очень много мемов. Как реагировал?

– Мне скидывали, это очень смешно! Спокойно отношусь к таким вещам, у меня все в порядке с самоиронией. Жаль, что эта история вышла в СМИ, я никому о ней не говорил. Неудобно получилось.