Лунев – после покера Гладышева: «Желаю ему не расслаблять булки»

Вратарь сборной России и «Динамо» Андрей Лунев пожелал партнеру Ярославу Гладышеву на расслабляться после покера Беларуси (4:1).

«Покер Гладышева? Похвалили его и поздравили после игры, конечно. Оформить покер в первом матче, когда вышел в стартовом составе за сборную, это очень здорово.

Что пожелаю Гладышеву на перспективу? Не расслаблять булки в следующем сезоне, чтобы он проявлял себя еще больше», – сказал Лунев.