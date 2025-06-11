Лунев – после покера Гладышева: «Желаю ему не расслаблять булки»

Вратарь сборной России и «Динамо» Андрей Лунев пожелал партнеру Ярославу Гладышеву на расслабляться после покера Беларуси (4:1).
«Покер Гладышева? Похвалили его и поздравили после игры, конечно. Оформить покер в первом матче, когда вышел в стартовом составе за сборную, это очень здорово.
Что пожелаю Гладышеву на перспективу? Не расслаблять булки в следующем сезоне, чтобы он проявлял себя еще больше», – сказал Лунев.
- 22-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- В 28 матчах прошлого сезона РПЛ у Ярослава 10 голов, 6 ассистов.
- Сейчас «Динамо» ведет переговоры о продлении Гладышева, но проходят они, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, не очень легко (агент Гладышева – Герман Ткаченко).
Источник: «РБ Спорт»