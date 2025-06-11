Осинькин – о поступке Николича: «Этот момент его не красит»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о внезапной отставке Марко Николича из ЦСКА.

Серб ушел в греческий АЕК.

ЦСКА экстренно ищет тренера.

Один из вариантов – Осинькин.

«Мы не знаем всей внутренней кухни, всех договоренностей. Я так понимаю, что он компенсировал клубу. Так бывает достаточно редко. Тем более, клуб ЦСКА был на подъеме.

И этот подъем был в том числе благодаря его работе. Такое ощущение, что для всех это стало неожиданностью. Даже если его простят, то вспоминать это будут. И этот момент его не красит», – сказал Осинькин.