В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил уход защитника Наира Тикнизяна.

«Да, Наир Тикнизян точно покидает команду.

Уходит в «Црвену Звезду». Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее», – сказал Филатов.