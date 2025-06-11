В «Локо» объявили об уходе Тикнизяна – известен новый клуб

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил уход защитника Наира Тикнизяна.
«Да, Наир Тикнизян точно покидает команду.
Уходит в «Црвену Звезду». Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее», – сказал Филатов.
- В прошедшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- «Црвена Звезда» в июле начнет путь в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: «Матч ТВ»